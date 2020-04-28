ليفربول يكمل 30 عاماً من دون التتويج بلقب البريميرليج

2020/04/28 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كان من المفترض أن يكون الانتظار قبل أكثر من أسابيع، ولكن مع بقاء كرة القدم والحياة بشكل عام معلقة بسبب فيروس كورونا، مر 30 عاماً حتى اليوم على فوز ليفربول في الدوري الإنجليزي للمرة الأخيرة، وفقاً لما أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية.وفي 28 نيسان 1990، فاز “الريدز”، الذي كان يدربه كيني دالغليش، […]

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