2020/04/28 | 15:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تويتر تُوقف ميزة التنبيه بالتغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة SMS هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر تُوقف ميزة التنبيه بالتغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة SMS) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر تُوقف ميزة التنبيه بالتغريدات عبر الرسائل النصية القصيرة SMS) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).