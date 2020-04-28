الديوانية.. لا اصابات بكورونا على مدى اسبوع كامل

2020/04/28 | 15:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة لليوم السابع على التوالي بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم سحب ثلاثة نماذج لحالات اشتباه جديدة وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة للتأكد منها”.ودعت الدائرة جميع المواطنين، الى”الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة وحظر التجوال”.

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