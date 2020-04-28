رئيس الجمهورية يعزي بوفاة واثق الهاشمي

2020/04/28 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء تعازيه الى أسرة المحلل والخبير السياسي واثق الهاشمي بوفاته إثر مرض عضال

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