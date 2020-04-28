مخرج مسلسل “أم هارون” يستفز الخليجيين وحياة الفهد ترد عليه برسالة قاسية

2020/04/28 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن تعليق المخرج المصري محمد العدل الذي تفاخر من خلاله بتصدر مسلسل “أم هارون” للترند الخليجي لأكثر من يوم وفي أكثر من دورة، مُتحدثًا عن نفسه دون ذكر أي أحد آخر من طاقم العمل قد أغضب العديد، ومن بينهم بطلة المسلسل الفنانة الكويتية حياة الفهد.وكتب العدل عبر صفحته على فيسبوك […]

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