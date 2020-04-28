2020/04/28 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، بأغلاق منطقتي الخورة والهارثة في البصرة، فيما اشار الى انه تم اعتبار الهارثة منطقة موبوءة.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “القوات الامنية اغلقت بشكل كامل منطقة الخورة في البصرة بالكتل الكونكريتية”، مبينا ان “ذلك جاء بعد تسجيل اصابات بفايروس كورونا”.واضاف انه “تم اغلاق قضاء الهارثة في البصرة بشكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر طبي يعلن لـ”العهد نيوز” عن اغلاق منطقتي الخورة والهارثة واعتبار الاخيرة موبوءة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر طبي يعلن لـ”العهد نيوز” عن اغلاق منطقتي الخورة والهارثة واعتبار الاخيرة موبوءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).