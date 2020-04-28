ايران: انخفاض وفيات كورونا وزيادة المتعافين لاكثر من 72 الفا

2020/04/28 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 92584 والمتعافين 72439 والمتوفين 5877 حالة.وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1112 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لیرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 92584 حالة […]

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