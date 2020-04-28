في زمن “كورونا”.. العراق يستعد لتصدير منتجاته الزراعية والحيوانية

2020/04/28 | 15:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار #وزير_الزراعة في #العراق مهدي ضمد القيسي، عن توجه الوزارة لتصدير المنتجات الحيوانية وكذلك الشعير إلى دول #أوروبا والجوار خلال المرحلة المقبلة، فيما أفصح عن عزمها إعادة تجربة تصدير الخيار والباذنجان، ويحدث هذا مع…

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