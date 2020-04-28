2020/04/28 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو الكاظمي لعدم اختزال المكون السني في حواراته بكتلة واحدة فقط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو الكاظمي لعدم اختزال المكون السني في حواراته بكتلة واحدة فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).