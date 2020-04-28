كيف ترفع نسبة كفاءة الكمامات القماشية بوجه كورونا؟

2020/04/28 | 15:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الكمامات العادية القماشية، تكون قادرة على الحماية مما يحمله الهواء من ميكروبات وجراثيم وفيروسات، بشرط إجراء تعديل بسيط.فبإضافة طبقة من النايلون يمكن جعل هذه الأقنعة فعالة أكثر وتعمل كحواجز دفاعية.وأظهرت الاختبارات أن طبقة النايلون المضافة إلى الكمامة، حسنت أداء أقنعة القماش التقليدية المصنوعة من ألياف البوليمر غير المنسوجة.وتمكن القناعان الجراحي […]

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