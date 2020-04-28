بيلوسي تعرب عن دعمها لبايدن وتقول إنه سيكون رئيسا استثنائيا

2020/04/28 | 15:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، عن دعمها للمرشح الديمقراطي جو بايدن، في حملته للحصول على منصب الرئيس خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.واثنت بيلوسي خلال تصريح لها، على بايدن قائلة إنه سيكون رئيسا استثنائيا يعرف كيفية إنجاز العمل المطلوب، … Readmore

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