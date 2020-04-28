2020/04/28 | 15:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الوضع في الولايات المتحدة آخذ بالتحسن فيما يخص وتيرة تفشي فيروس كورونا واحتوائه.وأكد ترمب في مؤتمر صحفي أن جميع أنحاء البلاد في حالة جيدة، وأن الأمور تسير فيها بشكل أفضل فيما يتعلق بفيروس … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب : الوضع في الولايات المتحدة آخذ بالتحسن بشأن احتواء كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب : الوضع في الولايات المتحدة آخذ بالتحسن بشأن احتواء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).