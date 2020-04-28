بعد تضارب الأنباء حول مصيره.. كوريا الجنوبية تؤكد علمها بمكان زعيم جارتها الشمالية

2020/04/28 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن كبار المسؤولين في سيئول، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، عن معرفتهم بمكان إقامة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أقوى تأكيد من نوعه حتى الآن بعد اختفاء كيم عن الأنظار منذ نحو أسبوعين.

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ"، فإن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون تشول، قال خلال جلسة للبرلمان إن "الحكومة على علم بمكان تواجد كيم جونغ أون"، دون تقديم تفاصيل.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية في كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، ردا على سؤال عما إذا كانت سيئول قد أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكان إقامة كيم وحالته الصحية، أكدت أن "ترامب على اتصال مستمر مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين، ومن المفترض أن يكون قد تم إبلاغه".

وكان ترامب قال قبل ساعات خلال مؤتمر صحفي، إنه على علم بحالة كيم الصحية لكنه لا يستطيع التحدث عن ذلك الآن، مضيفا أن "لا أحد يعرف أين هو".

وتداولت وسائل إعلام تقارير في الأيام الأخيرة تزعم أن زعيم كوريا الشمالية، الذي لم يظهر للجمهور منذ 11 أبريل، في حالة خطيرة للغاية بل حتى أنه توفي، لكن مسؤولين في سيئول نفوا ذلك مرار، وأكدوا أن كيم بخير ويدير شؤون بلاده كالمعتاد، فيما ذكر بعضهم أنه مقيم حاليا في مدينة ونسان جنوب شرقي البلاد.

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