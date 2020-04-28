مع دخول الصيف وارتفاع الحرارة.. تحذيرات من عودة ’’حرب الكهرباء’’

2020/04/28 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

حذر مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، من عودة ما اسماها بـ’’حرب الكهرباء&r...





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