2020/04/28 | 15:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).