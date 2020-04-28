سيئول تؤكد علمها بمكان تواجد الزعيم الكوري الشمالي

2020/04/28 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كبار المسؤولين في سيئول اليوم الثلاثاء، عن معرفتهم بمكان إقامة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في أقوى تأكيد من نوعه حتى الآن بعد اختفاء كيم عن الأنظار منذ نحو أسبوعين.وحسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ”، فإن وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون تشول، قال خلال جلسة للبرلمان إن “الحكومة على علم بمكان تواجد كيم جونغ […]

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