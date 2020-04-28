تقرير فرنسي يكشف الوجهة المقبلة للمهاجم الفرنسي مبابي

2020/04/28 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن قرار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن وجهته المقبلة.وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد أو ليفربول، في ظل رغبة كل منهما في ضمه، مع اقتراب نهاية عقده مع سان جيرمان (صيف 2022).وبحسب موقع “le10sport” فإن رغبة مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد لم تتغير، رغم […]

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