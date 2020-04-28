التعليم من .. الحجر المنزلي ..!!؟

2020/04/28 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / شهاب وهاب رستم… أن تبقى في البيت بكل تأكيد أمر مزعج للغاية ، لانك تبتعد عن العمل ..المدرسة ..الجامعة ..السوق ..اللقاء مع الاصدقاء في المقاهي والكازينوات ..تبتعد عن الحوارات اليومية التي تعودت عليه مع الأصدقاء والمقربين اليك ..لكن البقاء في البيت في هذه الفترة يبعد ك عن […]

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