مبابي يخذل كلوب

2020/04/28 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن قرار المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن وجهته المقبلة.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد أو ليفربول، في ظل رغبة كل منهما في ضمه، مع اقتراب نهاية عقده مع سان جيرمان (صيف 2022).

وبحسب موقع “le10sport” فإن رغبة مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد لم تتغير، رغم الاهتمام غير العادي من قبل ليفربول.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تواصل يورجن كلوب المدير الفني للريدز، مع والد مبابي من أجل بدء محادثات انتقال المهاجم الفرنسي لآنفيلد.

ورغم ذلك، لم يؤثر هذا الأمر على موقف مبابي ورغبته في اللعب لريال مدريد، وهو السبب في عدم موافقته على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى الآن.

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