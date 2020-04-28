أجويرو مدافعا عن ميسي : إنه أول من يعاني

2020/04/28 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، عن عدم تفهمه لسبب الانتقادات التي توجه لمواطنه ليونيل ميسي عند اللعب للمنتخب الأرجنتيني.

وتوج ميسي بكل الألقاب مع برشلونة من 10 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا و3 في كأس العالم للأندية إضافة إلى 6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، إلى جانب التتويج بالكرة الذهبية 6 مرات.

ولكن ميسي يعاني على الصعيد الدولي مع الأرجنتين، بخسارة نهائي كأس العالم 2014، وخسارة نهائي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016.

ومع سعي ميسي للفوز باللقب الأول مع الأرجنتين، يتعرض نجم برشلونة للانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام في بلاده، ليخرج أجويرو ويدافع عنه قائلًا بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لا أفهم هؤلاء الذين ينتقدونه في المنتخب الوطني”.

وتابع: “إنه أول من يعاني ويواصل القدوم إلينا”.

يذكر أنه بعد خروج الأرجنتين من دور الـ16 في المونديال الأخير أمام فرنسا، قرر ميسي الابتعاد عن المنتخب قبل أن يعود إليه من جديد في منافسات كوبا أمريكا الصيف الماضي.

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