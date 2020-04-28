المعموري يطالب الحكومة بتطبيق القوانين النافذة لدعم المنتوج المحلي

2020/04/28 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي والخسائر الجسيمة التي طالت المزارعين في المحافظة.

وطالب المعموري الحكومتين المحلية والمركزية بتطبيق القوانين النافذة لدعم المنتوج المحلي، داعيا وسائل الإعلام الى تسليط الأضواء على معاناة الفلاحين، وشدد على ضرورة التحرك العاجل لاستثمار الثروة الزراعية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

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