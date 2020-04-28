خلية الازمة النيابية تطالب بحظر تجوال فوري في الرصافة والهارثة

2020/04/28 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..طالبت عضو خلية الازمة النيابية، غيداء كمبش، الثلاثاء، بفرض حظر التجوال الشامل بشكل فوري في المناطق التي تشهد ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا خاصة البصرة وبغداد.وقالت كمبش لـ /المعلومة/، إن “ارتفاع معدلات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الرصافة ببغداد والهارثة بالبصرة مثيرة للقلق وربما قد تتحول الى بؤرة للفيروس اذا لم تكن […]

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