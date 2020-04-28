عودة المظاهرات لشوارع لبنان

2020/04/28 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام لبنانية، الثلاثاء، بعودة الاحتجاجات إلى المدن اللبنانية عقب الصعوبات التي تواجهها الليرة.واشارت الى أن “هناك توتراً في طرابلس اللبنانية عقب مقتل متظاهر في احتجاجات الأمس”.وأضاف أن “محتجين حطموا عددا من واجهات المصارف في طرابلس شمالي لبنان”.وتعرضت عدداً من المصارف اللبنانية لهجمات بقنابل المولوتوف، امس وكذلك تم تحطيم واجهات عدد […]

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