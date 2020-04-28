1990.. المرة الاخيرة الذي توج فيها ليفربول بلقب البريميرليج

2020/04/28 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان من المفترض أن يكون الانتظار قبل أكثر من أسابيع، ولكن مع بقاء كرة القدم والحياة بشكل عام معلقة بسبب فيروس كورونا، مر 30 عاماً حتى اليوم على فوز ليفربول في الدوري الإنجليزي للمرة الأخيرة، وفقاً لما أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية.وفي 28 نيسان 1990، فاز “الريدز”، الذي كان يدربه كيني دالغليش، 2-1 ضد كوينز […]

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