الجبهة التركمانية تدعو لتعزيز القوات الامنية في كركوك وتحذر من تكرار الهجمات

2020/04/28 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوكندد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، بالعملية الإرهابية التي استهدافت مبنى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك صباح اليوم الثلاثاء.ودعا توران، في بيان له، القائد العام للقوات المسلحة إلى "تعزيز صنوف القوات والاجهزة الأمنية في محافظة كركوك وضرورة تعزيز الجهد الاستخباراتي لمنع تكرار الخروقات الأمنية التي تهدد حياة المواطنين ومنتسبي الاجهزة الامنية".وثمن توران "جهود منتسبي الاجهزة الامنية في مكافحة الإرهاب"، محذرًا في الوقت ذاته من "تكرار العمليات الإرهابية التي تزعزع الاستقرار الامني التي تشهدها المحافظة".

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