عزل منطقة بالكتل الكونكريتية في البصرة لإصابتها بكورونا

2020/04/28 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ البصرةعزلت السلطات المحلية، منطقة في محافظة البصرة بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.وأعلن قائم مقام قضاء الهارثة شمالي البصرة نذير الشاوي ان الاصابات بفيروس كورونا لـ 37 شخصا سجلت في منطقة الخورة بأبي صخير بالقضاء وذلك نتيجة حضورهم لمجلس عزاء في المنطقة،" مشيرا الى "إغلاق المنطقة تماما لمنع انتقال الوباء بالعدوى".وقال في تصريح صحفي ان "الـ37 اصابة التي أعلنت نتائجها موجبة كانت لفحوصات اجريت يوم الأحد الماضي، متوقعاً إعلان فحوصات يوم أمس الاثنين، خلال غد الاربعاء بإصابات اكثر.وتابع الشاوي ان السلطات المحلية بالهارثة اغلقت منطقة الخورة التي ظهرت فيها إصابات أغلقت بالحواجز الاسمنتية وتم منع الدخول والخروج منها".

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