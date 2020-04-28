هل تحكم الصين العالم ؟

2020/04/28 | 15:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد شحيمط… الصين أقدم الحضارات القديمة في العالم، يبلغ عدد سكانها ألف وثلاثة مائة مليون نسمة، ما يعادل 20 في المائة من سكان العالم، غنية بطبيعتها الساحرة وجبالها العالية، وتضاريسها المتنوعة وثرواتها المعدنية ، موقعها في شرق آسيا، حدودها برية وبحرية، وتاريخها ملئ بالصراعات بين سلالات مختلفة، سلالة تشو، وتشين وسلالة هان، من […]

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