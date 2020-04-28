2020/04/28 | 15:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صاحب الحلاج والجنيد ملأت شطحاته وجنونه وحكمته المجالس السكران أبو بكر الشبلي من شيوح المدرسة البغدادية بالتصوف طارق حرب هو أبو بكر دلف بن جحدر وان كان قد كتب على قبره في مقبرة الخيزران مقبرة الاعظمية اسمه الاخر جعفر بن يونس كما أسماه أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه طبقات الصوفية وابن خلكان في وفيات […]

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