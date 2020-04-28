2020/04/28 | 15:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثورة في الفكر الإمامي الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي حسين سميسم عروض النيابة اصدر الشيخ احمد الكاتب عبد الرسول عبد الزهرة الاسدي مؤلفا جديدا تحت اسم الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثني عشري ضمن سلسة من المؤلفات التي اعتبرت ثورة جديدة في الفكر الشيعي الامامي ، حيث بحث واجتهد في اصول المذهب وفي فروعه ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).