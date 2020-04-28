2020/04/28 | 15:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي يفتح قلبه لـ (الزمان): (2-2) الإيرانيون زعلوا عليّ لأنني أغلقت الحدود والمنافذ المشتركة وموقف تركيا وبقية دول الجوار كان متفهماً نقل موظف أو تحريك مدير عام يتطلّب موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد إستقالة عادل عبد المهدي أحمد عبد المجيد بغداد { وجدت المعاملات المتروكة تملأ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي يفتح قلبه لـ (الزمان): (2-2)) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي يفتح قلبه لـ (الزمان): (2-2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).