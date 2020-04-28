نائب عن الحكمة يكشف حقيقة منح تياره 3 وزارات بحكومة الكاظمي

2020/04/28 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي، حقيقة منح رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، ثلاث وزارات بحكومته للتيار الذي يتزعمه عمار الحكيم.

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