2020/04/28 | 15:45 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [ديالى-اين]افاد مسؤول محلي في ديالى اليوم الثلاثاء بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في اطراف قضاء المقدادية 35 كم شمال شرق بعقوبة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير برجين للطاقة الكهربائية في ديالى
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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