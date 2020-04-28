تفجير برجين للطاقة الكهربائية في ديالى

2020/04/28 | 15:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]افاد مسؤول محلي في ديالى اليوم الثلاثاء بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية في اطراف قضاء المقدادية 35 كم شمال شرق بعقوبة.

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