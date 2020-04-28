ديالى تعلن اصدار 3 قرارات هامة لدعم منتوجها المحلي

2020/04/28 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، اصدر 3 قرارات هامة لدعم وحماية المنتوج الزراعي المحلي في المحافظة.وقال مكتب المحافظ، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “اجتماعاً موسعاً للجنة الزراعية العليا عقد برئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي وبحضور مدير الزراعة و عدد من المزارعين و تناول السبل الكفيلة لدعم وحماية المنتوج الزراعي المحلي”.وأكد […]

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