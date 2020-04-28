ديالى تعلن اصدار 3 قرارات هامة لدعم منتوجها المحلي


ديالى تعلن اصدار 3 قرارات هامة لدعم منتوجها المحلي
2020/04/28 | 16:51 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الثلاثاء، اصدر 3 قرارات هامة لدعم وحماية المنتوج الزراعي المحلي في المحافظة.

وقال مكتب المحافظ، في بيان تلقته /المعلومة/  إن “اجتماعاً موسعاً للجنة الزراعية العليا عقد برئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي وبحضور مدير الزراعة و عدد من المزارعين و تناول السبل الكفيلة لدعم وحماية المنتوج الزراعي المحلي”.

وأكد […]

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