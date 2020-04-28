السعودية تسجّل 1266 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

2020/04/28 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20077.وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، إن “نسبة السعوديين بين المصابين بالفيروس في المملكة، 23%، وبين المقيمين 77% عربا وأجانب”.وأضاف إن “عدد المتعافين الجدد من الفيروس بلغ 253 ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 2784 حالة”.وأشار […]

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