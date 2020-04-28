2020/04/28 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دعت الحكومة البريطانية مواطنيها إلى اتباع نصائح الخبراء للقضاء على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء البريطانية على “تويتر”، إن الحل الوحيد لقتل فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، هو غسل الأيدي باستمرار.وأضافت: “تذكر غسل يديك بالماء والصابون بصورة دورية للقضاء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة البريطانية: هذا هو الحل الوحيد لقتل فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة البريطانية: هذا هو الحل الوحيد لقتل فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).