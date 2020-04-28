بالوثيقة.. تأجيل موعد محاكمة قائد عمليات الانبار ناصر الغنام

2020/04/28 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس"، اليوم الثلاثاء، على وثيقة صادرة من المحكمة العسكرية الاولى، تتضمن تأجيل موعد محاكمة قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر احمد الغنام.وبحسب الوثيقة، فقد أعادت المحكمة "المتهمين اللواء الركن ناصر احمد غنام، والمقدم سمير عايد حمادي، بصحبة مؤموريكم العقيد حسين علي حسين والملازم ياسين محمد، حيث تقرر تأجيل المرافعة الى يوم الاحد الموافق 5/10/ 2020".

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