2020/04/28 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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الشابندر: الكابينة الوزارية لن تكون مستقلة إلاّ اذا كان اعضاؤها مستقلين

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