2020/04/28 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق أممي: تأثير كارثي لكورونا على صحة النساء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق أممي: تأثير كارثي لكورونا على صحة النساء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق أممي: تأثير كارثي لكورونا على صحة النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).