مفخخة تستهدف سوقا شعبية بمدينة عفرين

2020/04/28 | 17:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء، بوقوع تفجير استهدف السوق الشعبي بمدينة عفرين شمال غربي سوريا، قرب مقرّ للتجنيد.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن ناشطين قولهم، إن "التفجير تم بسيارة مفخخة، وأنه من غير الواضح عدد الضحايا حتى الآن".

وتسيطر على مدينة عفرين منذ مارس 2018 فصائل سورية موالية لأنقرة، إثر عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي منذ عامين شمال غربي سوريا.

وفي وقت سابق قالت قوات سوريا الديمقراطية أن طائرة تركية مسيرة استهدفت أحد المراكز الأمنية التابعة للقوات الكردية بمدينة عين العرب، فجر اليوم الثلاثاء.

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