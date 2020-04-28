صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا في اربيل

2020/04/28 | 17:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، انها سجلت 11 اصابة جديدة بكورونا في محافظة اربيل .

تتمة..

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