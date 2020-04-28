صحة كردستان تعلن تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا

2020/04/28 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-اربيل

أعلنت في اربيل عن تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال كرمانج عزالدين، قائمقام قضاء سوران، في بيان، إن "10 مواطنين من قضاء سوران، اصيبوا بفيروس كورونا" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسجلت اربيل امس 7 اصابات بفي

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر طبي في المثنى، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المثنى سجلت اليوم 5 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد".

بغداد اليوم-بغداد

قدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، تعزية الى أسرة المحلل والخبير السياسي واثق الهاشمي بوفاته إثر مرض عضال.

وذكر صالح في نص البرقية التي تلقتها (بغداد اليوم): "ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المحل

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