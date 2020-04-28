2020/04/28 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم
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وقال كرمانج عزالدين، قائمقام قضاء سوران، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-اربيل
أعلنت في اربيل عن تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقال كرمانج عزالدين، قائمقام قضاء سوران، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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