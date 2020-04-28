تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في اربيل

2020/04/28 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أعلنت في اربيل عن تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال كرمانج عزالدين، قائمقام قضاء سوران، ...





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