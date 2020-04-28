2020/04/28 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

تعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (28 نيسان 2020)، بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان، إن الاخير "تعهد خلال استقباله بمكتبه الرسمي اليوم، وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".

وأشار الكاظمي وفقا للبيان، الى أن "الحكومة سوف تسعى الى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد انتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي".

وخاطب الكاظمي الوفد بالقول: "انتم شركاء لرئيس الوزراء وحكومته للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية، داعيا إلى ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

ولفت البيان الى أنه "جرى خلال اللقاء أيضا بحث عمل المفوضية العليا للانتخابات واحتياجاتها ومهامها المستقبلية".

بغداد اليوم- متابعة

كشف القيادي بائتلاف النصر، عقيل الرديني، الثلاثاء (28 2020)، حقيقة ترشيح زعيم الائتلاف ورئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، لمنصبي رئيس هيأة الحشد الشعبي او وزير الخارجية في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الرديني لـ(بغداد ا

بغداد اليوم-بغداد

رأى نائب رئيس الجبهة العربية، في كركوك، ناظم الشمري، الثلاثاء، أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركز استخبارات محافظة كركوك، يحمل طابعا سياسيا.

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك مساعٍ لإعادة تفعيل تنظيم داعش مجد

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حمة رشيد، الثلاثاء، ان حل الأزمة الاقتصادية، التي يعيشها العراق، سيُرحل الى الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال رشيد، لـ(بغداد اليوم)، إن "ترحيل الأزمة الاقتصادية ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يتعهد بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يتعهد بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).