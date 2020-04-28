2020/04/28 | 17:03 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: العميد ليث الحمداني يتسلم مهام قيادة شرطة نينوى ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر: العميد ليث الحمداني يتسلم مهام قيادة شرطة نينوى
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مصدر: العميد ليث الحمداني يتسلم مهام قيادة شرطة نينوى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: العميد ليث الحمداني يتسلم مهام قيادة شرطة نينوى ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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