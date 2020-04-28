مصدر: العميد ليث الحمداني يتسلم مهام قيادة شرطة نينوى


مصدر: العميد ليث الحمداني يتسلم مهام قيادة شرطة نينوى
2020/04/28 | 17:03 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر: العميد ليث الحمداني يتسلم مهام قيادة شرطة نينوى

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مصدر: العميد ليث الحمداني يتسلم مهام قيادة شرطة نينوى

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