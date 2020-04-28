غَرقَ أبيلأنّنا كنا نشدهُ من الخلفكلما فكّرَ بالطيران.
4مثل كيس مثقوبينز منه الماء:عيني
5يداي مضمومة إلى قلبي،قلبي الطفل الذي أخاف عليهأن يرى هول ما يحدث..
6أغمضُ عيني كي لا أكبرالرؤى كهلة،كهلةٌ بما يكفيلتتوكأ على عكاز الدموع.7أرفضُ الاعترافبفارق الوقتوحياتي عالقةٌ بمخلب شجرةٍ في العراق..
8على حافة النهر أحذية من دون أقدام، يُطالعها الرسام بحزن.. يرمي ما بيده من فرش يرسم على الماء رفاقًا للأحذية.
اقرأ/ي أيضًا:
عبد الحقيقة
وصفة الشعر والنجاة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا الوحيد ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا الوحيد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).