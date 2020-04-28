لجنة نيابية تؤكد تأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري

2020/04/28 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة العمل النيابية، الثلاثاء، أن الحكومة أمنت رواتب الموظفين بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري، فيما بينت ان جميع شائعات الادخار الإجباري وقطع رواتب الموظفين غير دقيقة.وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الأزمة المالية التي تمر بها البلاد مسيطر عليها في الوقت الراهن ولا توجد نية […]

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