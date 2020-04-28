الدوري الفرنسي يتجه للإلغاء

2020/04/28 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةيقترب الدوري الفرنسي لموسم (2019/2020) من الإلغاء، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير إعلامي.فقد ذكرت قناة “RMC Sport” الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستعلن انتهاء الدوري بدرجتيه الأولى والثانية، حيث لن يُسمح بإقامة أي مباراة حتى أغسطس/آب المقبل.ومن المقرر إصدار بيان رسمي في هذا الشأن، في وقت لاحق من اليوم، بحسب القناة […]

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