بعد البصرة.. اربيل تسجل إصابات مرتفعة بكورونا: العراق ينتظر “رقمًا صادمًا” خلال الموقف الوبائي اليوم!

2020/04/28 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا اليوم.وقالت الصحة في بيان رسمي ان “جميع الاصابات سجلت في اربيل و 10 منها بقضاء سوران لوحده “.واضافت ان الاصابات سجلت لدى ” 4 رجال و4 نساء و3 أطفال”.ويأتي اعلان محافظة اربيل عن تسجيل 11 إصابة، بعد رقم قياسي […]

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