2020/04/28 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن اعداد خطة للمشاريع الكبيرة ضمن الاتفاقية الصينية، فيما اعتبر أن هذا الاتفاق ما يزال موجوداً.وقال الدليمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة أعدت خططاً للمشاريع الكبيرة ضمن الاتفاقية الصينية ومنها مشروع ميناء الفاو ومشاريع المدن والطرق الرئيسة”، مبيناً أن”الاتفاق الصيني ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاقية الصينية الى الواجهة مجددا: التخطيط تتحدث عن استئناف المشاريع.. كيف سيتم التعامل مع انخفاض اسعار النفط؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتفاقية الصينية الى الواجهة مجددا: التخطيط تتحدث عن استئناف المشاريع.. كيف سيتم التعامل مع انخفاض اسعار النفط؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).