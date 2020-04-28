2020/04/28 | 17:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق نطَقَها..ولبنان الإيراني يغص بها – فؤاد مطر مصادفة مدعاة للتأمل، ذلك أنه في الوقت الذي كان الرئيس الجزائري يعزل رئيس جهاز المخابرات ويتم إيداعه السجن تمهيداً لمحاكمته بعدما كان، بطبيعة الحال لمن يتسلم هذا المنصب أحد أبرز مراكز القوى، يواصل مصطفى الكاظمي (رئيس جهاز المخابرات في العراق حتى يوم تسميته من جانب رئيس […]

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